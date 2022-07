Zum Wintersemester 2023/24 soll der neue Studiengang am Campus Lingen starten. FOTO: imago/Jürgen Ritter up-down up-down Medizin, Pflege und mehr Gesundheit: Das steckt in einem neuen Studiengang am Campus Lingen Von Gerd Schade | 06.07.2022, 14:37 Uhr

Am Campus Lingen soll ein neuer Studiengang eingerichtet werden. Dabei geht es um Medizin und Pflege – aber längst nicht nur. Wir erklären, was dort geplant ist, an wen sich der Studiengang richtet und wie Menschen im Emsland von den Absolventen profitieren sollen.