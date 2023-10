Mehr als Centralkino und Cine-World Die Geschichte der Kinos in Lingen: Kennen Sie noch das Roxy, Zeli und Urania? Von Cara-Celine Kreth | 19.10.2023, 16:51 Uhr Das Hallenbad wurde 1998 zum Filmpalast Cine-World umgebaut. In Lingen gab es noch viel mehr Kinos. Archivfoto: Emslandmuseum up-down up-down

Die Geschichte der Lingener Kinos geht bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Das Centralkino ist mit 112 Jahren das älteste. Doch welche Kinos gab es noch in Lingen? Wir haben uns auf die Suche begeben. Also: Film ab!