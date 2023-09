Am nun gestarteten Projekt „care4future“ sind neben der Gesamtschule der Campus Lingen mit seinem Studiengang Pflege dual, die Akademie St. Franziskus, das Stephanushaus und der ambulante Pflegedienst Curanum Lingen beteiligt.

Berufsbilder auf Augenhöhe näherbringen

Zwei Jahre sollen die Schüler des Wahlpflichtkurses Soziales immer wieder mit den Einrichtungen in Kontakt kommen. Dabei sollen Auszubildende und Studierende ihnen quasi auf Augenhöhe ihre Berufsbilder näherbringen.

Jetzt haben die Schüler erstmals den Campus Lingen besucht. Empfangen wurden sie von Rosa Mazzola, Professorin für Pflegewissenschaft. „Viele wissen nicht, dass man Pflege dual studieren kann“, sagt Mazzola.

Versorgungsqualität bei der Pflege in der Region sichern

Der Campus Lingen verantworte die Versorgungsqualität bei der Pflege in der Region mit, meint Mazzola und sagt: „Wir wollen nicht warten, bis die Schüler zu uns kommen.“ Um ihnen Pflegeberufe näherzubringen, bedürfe es zusätzlicher Kampagnen. Vor diesem Hintergrund begrüßt Mazzola das Projekt „care4future“.

Lehrerin Anna Keuters-Gels betreut den Wahlpflichtkurs Soziales. „Es geht darum, den Schülern realistische Einblicke in die Pflegeberufe zu bieten“, erläutert sie das Ziel des Projekts. Mazzola fügt hinzu: „Wir wollen mit Klischees über die Pflege aufräumen und für das Thema sensibilisieren.“

Sie unterhalten sich über das Thema Pflege (von links): Schülerin Lisa-Marie Eder, Lehrerin Anna Keuters-Gels, Schüler Jemal Washing, Professorin Rosa Mazzola und Schülerin Lili-Emely Gössling. Foto: Wilfried Roggendorf

Mit Blick auf die Herausforderungen in der Pflege der nahen Zukunft ist das offenbar dringend notwendig, hört man sich unter den Schülern im Projekt um. Die 16-jährige Lisa-Marie Eder aus Lingen ist nicht so begeistert. „Wir haben bisher in dem Kurs in Gruppen zu verschiedenen Themen gearbeitet. Dafür bleibt durch das Projekt weniger Zeit“, begründet sie ihre Skepsis. Sie weiß noch nicht, was sie später einmal machen möchte, sagt aber: „In der Pflege möchte ich nicht arbeiten.“

Pflege ist für Schüler keine Berufsalternative

Auch für ihren gleichaltrigen Mitschüler Jemal Washing ist das Projekt eine Umstellung. „Doch es ist interessant, in einzelne Bereiche der Pflege zu blicken“, sagt der Lingener. Aber auch für ihn ist ein Pflegeberuf keine Alternative: „Ich möchte einmal zur Bundespolizei.“

Auch die 15-jährige Lili-Emely Gössling findet es gut, Einblicke in die Pflege und ihre Berufsbilder zu bekommen. Aber auch sie möchte später nicht in der Pflege arbeiten, „eher Erzieherin“.

Mazzola lässt sich von solchen Aussagen nicht entmutigen. „Es geht ja bei dem Projekt nicht darum, zu rekrutieren“, sagt die Pflegewissenschaftlerin. Dafür gebe es andere Formate.