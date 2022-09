Eine Einigung über die Kleiderordnung an der Gesamtschule in Lingen gibt es entgegen Berichten anderer Medien noch nicht, betonen Schulleitung und Schülervertretung. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Schülersprecherin äußert sich Bauchfrei-Streit: Konferenz soll an Gesamtschule Emsland entscheiden Von Wilfried Roggendorf | 29.09.2022, 16:37 Uhr

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Gesamtschule Emsland in Lingen eine neue Kleiderordnung. Am darin enthaltenen Verbot bauchfreier Kleidung scheiden sich zwischen Eltern, Lehrern und Schülern die Geister. Eine Einigung gibt es noch nicht.