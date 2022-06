Der Regenguss fiel glücklicherweise kurz aus, sodass der Großteil der internationalen S-Prüfung trocken über die Bühne ging. Nur der böige Wind machte den Reitern etwas zu schaffen. Bechtolsheimer und ihr 17-jähriger Fuchswallach Mistral Hojris kamen mit den Bedingungen am besten zurecht und gewannen mit 78,383 Prozent vor der Schwedin Tinne Vilhelnson-Silfvén auf Don Auriello und Fabienne Lütkemeier (Paderborn) auf D‘Agostino, die ihre Tante Nadine Capellmann mit Elvis auf den vierten Rang verwies. Capellmann hatte zuvor mit Diamond Girl die Einlaufprüfung zum Nürnberger Burgpokal gewonnen und damit ihren Vorjahressieg wiederholt. In der dritten Prüfung des Tages ging der Sieg an Helen Langehanenberg, die mit Rohjuwel die Qualifikationsprüfung für die Intermediare I gewann.

Trotz des klaren Sieges war Bechtolsheimer mit ihrer Leistung nicht ganz zufrieden. „Ich bin immer sehr kritisch“, betonte die 27-Jährige, „es waren ein paar Fehler drin. Das war das erste Mal in diesem Jahr, dass ich unter 80 Prozent geblieben bin.“ Daher möchte die in Deutschland geborene Britin am Samstag beim Grand Prix Special noch eine Schippe drauflegen, um auch die Konkurrenz in Schach zu halten.

„Ich habe ein tolles Pferd, aber es gibt noch was zu verbessern“, bleibt auch Fabienne Lütkemeier ehrgeizig. Die Dreifach-Goldgewinnerin bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter 2010 klopft laut an die Tür zum Championatskader. „Ich gehe relativ entspannt an die Sache ran“, betont die Tochter der ehemaligen Mannschafts-Weltmeisterin Gina Capellmann-Lütkemeier, „ich versuche mich erst einmal im Grand-Prix-Sport zu etablieren.“ Ganz nebenbei büffelt die 22-Jährige noch für ihr General-Management-Studium, „Ich schreibe ab Montag neun Klausuren. Da muss am Wochenende im Lkw lernen“, berichtet die Studentin.

Weitere Infos im Internet unter www.dressurfestival-lingen.de