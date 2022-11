Die Polizei in Lingen sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich bei einer Gaststätte in Lingen-Baccum ereignet hat. Symbolfoto: Imago Images / Fotostand / Gelhot up-down up-down Vorfall am Samstagmittag Gaststätten-Betreiber aus Lingen-Baccum bestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.11.2022, 11:18 Uhr

Die Betreiber einer Gaststätte an der Antoniusstraße in Lingen-Baccum sind am Samstagmittag in privaten Wohnbereich neben ihrem Betrieb bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.