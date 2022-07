Die Gaspreise steigen weiter und damit auch die Kosten für private und gewerbliche Kunden. FOTO: imago/Christian Ohde up-down up-down Uniper wichtigster Lieferant Gaspreise in Lingen: Gefährdet nächste Erhöhung Existenzen? Von Thomas Pertz | 13.07.2022, 17:07 Uhr

Die nächste Erhöhung der Gaspreise in Lingen wird kommen. Offen ist nur noch der genaue Zeitpunkt und vor allem der Umfang. Dieser könnte Kunden und Energieversorger in Existenznot bringen, hieß es am Mittwoch bei den Stadtwerken an der Waldstraße.