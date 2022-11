Diese Gaskartusche wurde nach dem Brand eines Campinggaskochers ins Freie gebracht. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Feuerwehreinsatz am Sonntag Gaskocher ausgepackt: Mann bei Verpuffung in Lingen leicht verletzt Von Hermann Bojer | 21.11.2022, 09:55 Uhr

Zu einer Verpuffung ist es am Sonntagabend in Lingen gekommen, als ein Mann in Lingen einen Campinggaskocher auspacken wollte. Die Feuerwehr rückte aus.