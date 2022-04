Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Haus in Lingen, während weitere im Keller des Gebäudes mit einem Gasspürgerät diesen überprüfen. FOTO: Hermann Bojer An der Rietmeyerstraße Gas-Geruch: Feuerwehr in Lingen am Karfreitag im Einsatz Von Hermann Bojer und Daniel Gonzalez-Tepper | 15.04.2022, 14:12 Uhr

Zu einem Gas-Einsatz ist die Feuerwehr Lingen am Karfreitag in die Rietmeyerstraße gerufen worden. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke mussten am Feiertag ausrücken.