Aus den TV-Sendungen „Ab ins Beet!" und „Die Beet-Brüder" auf Vox ist Ralf Dammasch bekannt. Auf der Gartenträume in Lingen beantwortet er wieder Fragen der Besucher. Foto: Christiane Adam Hilfe vom TV-Experten Trends für den Garten gibts bei „Gartenträume" in Lingen zu sehen Von Mike Röser | 19.12.2022, 09:51 Uhr | Update vor 31 Min.

Die Gartenarbeit ruht im Winter beinahe. Zeit, Gestaltungsideen fürs Frühjahr zu sammeln. Inspiration liefern will die Messe „Gartenträume“, die im Februar 2023 schon zum 25-mal in den Emslandhallen in Lingen stattfindet.