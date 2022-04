Den Deutschen Garten auf der internationalen Gartenausstellung in der niederländischen Stadt Almere hat das Lingener Unternehmen Galabau Emsland gestaltet. FOTO: Galabau Emsland Gartenschau beginnt Urbane Gärten: Galabau Emsland erstellt Projekt für Floriade Expo Von Ludger Jungeblut | 13.04.2022, 14:57 Uhr

Die internationale Gartenbauausstellung Floriade Expo 2022 eröffnet Gründonnerstag in der niederländischen Stadt Almere in der Nähe von Amsterdam ihre Tore. Am Aufbau des Deutschen Gartens hat das Lingener Garten- und Landschaftsbauunternehmen Galabau Emsland mitgewirkt. Den Auftrag erteilte das Bundeslandwirtschaftsministerium.