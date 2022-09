Für Autos und Laster geht es hier demnächst ohne Berechtigung nicht weiter. Die Zufahrt wird mit Pollern beschränkt. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Drei Wochen Bauarbeiten Fußgängerzone in Lingen bekommt weitere Poller zur Absperrung Von Wilfried Roggendorf | 22.09.2022, 15:29 Uhr

Die Fußgängerzone in Lingen wird mit weiteren versenkbaren Pollern vor der unkontrollierten Durchfahrt von Autos und Lkw geschützt. Die Bauarbeiten dafür beginnen in Lookenstraße am Montag.