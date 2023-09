Jedes Jahr sind auf dem Euregio-Verkehrsübungsplatz in Nordhorn PS-starke Sportautos unterwegs. Bei dem Charityevent Track&Drivers laden die Autobesitzer Besucher ein, als Beifahrer über den Verkehrsübungsplatz zu heizen.

Der Erlös der Veranstaltung kommt dann gemeinnützigen Einrichtungen zugute - in den vergangenen Jahren war dies die Tafel Lingen.

Eindrucksvoll sind die Fahrzeuge, die an diesem Sonntag, 17. September 2023, auf den Straßen - dieses Mal in Lingen - zu sehen sind, doch punkten können sie weniger mit einem starken Motor, sondern eher mit der Jahreszahl, die sie auf dem Buckel haben: Es sind Oldtimer. Bedeutet: Besucher fahren nicht in PS-Boliden mit - sondern in Fahrzeug-Ikonen.

Kurt Strube, der jedes Jahr mit Mitstreitern das Event Track&Drivers organisiert, paart die Veranstaltung mit dem XXS-Automuseum Ikonium, hinter dem er mit anderen Auto-Enthusiasten ebenfalls steht. Die geplante Veranstaltung nennt sich dementsprechend „Track&Drivers meets Ikonium“.

Einige der Fahrzeuge, die in den vergangenen Wochen in dem Automuseum Ikonium vor der Polizei an der Georgstraße in Lingen gezeigt wurden, werden an diesem Tag über die Lingener Straßen rollen. Mit dabei sind unter anderem ein Rolls Royce Silvercloud I, ein Bentley MK VI und ein Mercedes 170D sowie ein Porsche 924, ein Autobianchi Bianchina, ein Trabant 601 oder ein VW T2 Feuerwehrbulli, ein Munga-Geländewagen, eine Corvette C5 sowie ein DeLorean. 20 Fahrzeuge sind am Start.

Am Sonntag, 17. September, starten die Oldtimerfreunde von 10 bis 17 Uhr vom Parkplatz der Gastronomie Grüner Jäger an der Schüttorfer Straße mit Rundfahrten im Raum Lingen. Jeder Besucher kann im Oldtimer seiner Wahl auf einer von drei etwa gleichlangen Routen mitfahren, die in einem Roadbook vorgestellt werden.

Es sind kurze Trips von maximal 20 bis 30 Minuten, sodass jeder Besucher die Gelegenheit hat, mit mehreren Fahrzeugen auf unterschiedlichen Routen mitzufahren. Wer mitfahren möchte, kann eine Spende an die Tafel Lingen vor Ort leisten und schon geht es los.