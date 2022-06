Bischof Franz-Josef Bode spendierte die Fahrräder mit den laufenden Nummern 1000 und 1001. FOTO: Christiane Adam up-down up-down Werkstatt für Menschen in Not Lingen: Fahrräder für Kinder und Frauen sind gefragt Von Christiane Adam | 28.06.2022, 15:27 Uhr

Fahrräder für Menschen in Not repariert die Werkstatt am Konrad-Adenauer-Ring und verkauft sie gegen kleines Geld seit fünf Jahren. Dort verändert sich aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit die Nachfrage.