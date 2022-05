Das Kivelingsfest steht vor der Tür: An Pfingsten verwandelt sich die Lingener Innenstadt in einen mittelalterlichen Markt. Eingeleitet wird das Fest mit einer Geschenkübergabe. FOTO: dpa Übergabe stets beim Kivelingsfest Diese fünf Geschenke machten die Kivelinge der Stadt Lingen Von Johanna Dust | 15.05.2022, 09:36 Uhr

An Pfingsten planen die Kivelinge ihr historisches Fest in der Lingener Innenstadt. Zu jedem dieser Anlässe gehört auch die Übergabe eines Geschenkes an die Stadt. So haben sich die Bürgersöhne schon vielfach im Stadtbild verewigt.