Auch die Brücke der Lingener Umgehungsstraße über den Hessenweg wird jetzt saniert. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Zeitweilige Sperrungen Fünf Brücken der Lingener Umgehungsstraße werden saniert Von Wilfried Roggendorf | 07.10.2022, 17:30 Uhr

Die Brücken der Lingener Umgehungsstraße sind in die Jahre gekommen. Jetzt stehen an den rund 40 Jahre alten Bauwerken Sanierungen an. Dadurch kommt es ab Montag, 10. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen.