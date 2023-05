Die Frühjahrskirmes in Lingen von oben. Foto: Matthias Becker up-down up-down Letzte Vorbereitungen im Video Frühjahrskirmes in Lingen startet mit Familientag Von Thea Esders | 05.05.2023, 11:45 Uhr

Am Freitag, 5. Mai, beginnt die Frühjahrskirmes 2023 in Lingen. Bernhard Kracke Junior, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Weser-Ems, zeigt die Highlights der Kirmes, die vom 5. bis zum 8. Mai 2023 in Lingen läuft.