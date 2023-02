Kostenlose Hygieneartikel gibt es derzeit durch ein Pilotprojekt an der Friedensschule. Foto: picture alliance/dpa up-down up-down Kostenlose Hygieneartikel Pilotprojekt an Lingener Friedensschule bislang nicht erfolgreich Von Jonas E. Koch | 06.02.2023, 12:43 Uhr

Die SPD hatte im Dezember beantragt, Hygieneartikel in Lingen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auf Vorschlag der Verwaltung wurde stattdessen ein Pilotprojekt an der Friedensschule beschlossen. Die Erfahrungen an dieser sprechen jedoch nicht für das Angebot.