Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, in den frühen Morgenstunden des 30. Oktober 2011 in der Lingener Diskothek Joker einen heute ebenfalls 25-jährigen Mann mit einem Messer verletzt zu haben ( wir berichteten ). Laut der Anklage soll es bereits im Vorfeld zu Auseinandersetzungen gekommen sein, in deren Verlauf der Angeklagte mit einer Bierflasche den Mittelhandknochen seines Kontrahenten gebrochen haben soll. Der Angeklagte hatte hingegen stets behauptet, selbst das Opfer einer tätlichen Auseinandersetzung gewesen und verletzt worden zu sein.