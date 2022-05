Aus der Ukraine kommen Olena Ivanenko und Nadiia Bodnar. Sie arbeiten bei BeluTec in Lingen. Rechts im Bild Laura Lucas aus der Unternehmensleitung. FOTO: Thomas Pertz Sprachbarriere nimmt ab Fachkräfte kommen nach Lingen: Ukrainerinnen und Belutec profitieren Von Thomas Pertz | 26.05.2022, 11:54 Uhr

Die vier Frauen verstehen sich, das wird schnell deutlich: Laura Lucas aus der Geschäftsführung des Lingener Unternehmens Belutec und die drei Ukrainerinnen Olga Suprunova, Olena Ivanenko und Nadiia Bodnar. Was die vier zusammengeführt hat, hat viel mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, aber auch mit dem Fachkräftemangel in Deutschland.