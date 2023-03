Einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und weiterer Rettungsdienste gab es am Montagabend in Lingen Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Großeinsatz von Rettungskräften 49-jährige Frau in Lingen nach längerer Suche tot aufgefunden Von Wilfried Roggendorf | 14.03.2023, 09:29 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Polizei hat seit Montagabend mit Unterstützung der Feuerwehr und weiterer Rettungskräfte in Lingen eine 49-jährige Frau gesucht. Am Dienstagmorgen wurde sie in Altenlingen tot aufgefunden.