Stammt aus Lingen: Schauspieler Frank Leo Schröder. Foto: Leonard Leesch up-down up-down Als Karl Rogov im Polizeiruf 110 Schauspieler Frank Leo Schröder denkt gern an die Heimat Lingen Von Christiane Adam | 13.03.2023, 09:47 Uhr

Frank Leo Schröder ermittelt an der polnischen Grenze in Brandenburg. Zumindest im Fernsehen, denn im Polizeiruf 110 spielt er den Polizisten Karl Rogov. Im wahren Leben stammt Schröder aus Lingen. Der Schauspieler erzählt, was Brandenburger mit Emsländern gemeinsam haben und woran er sich gern aus seiner Kinder- und Jugendzeit im Emsland erinnert.