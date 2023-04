Die chemische Wolke über dem Firmengelände verunsicherte im November 2021 viele Menschen in Lingen. Foto: Julia Mausch up-down up-down Gewerbeaufsichstamt antwortet Sonac in Lingen: So kam es zur Explosion auf dem Firmengelände Von Philip Jesse | 11.04.2023, 11:57 Uhr

Zuletzt sah es so aus, als ob die Ursache der Explosion bei Sonac in Lingen am 29. November 2021 noch viele Wochen ungelöst bleiben würde. Nun liegen die Antworten des Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück vor – und das Gutachten zur Explosionsursache.