Gegen 18:45 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Feuer in einem Gebäude in der Straße Am Wall Süd gemeldet. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich dabei um ein Seniorenheim. Wie Feuerwehrsprecher Daniel Herbers mitteilt, hatten Mitarbeiter der Einrichtung Brandgeruch in einem Treppenhaus wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Neben Polizei und Rettungsdienst seien mehrere Feuerwehren mit einem großen Aufgebot von Einsatzkräften vor Ort oder noch auf Anfahrt, so Herbers. Auch das Technische Hilfswerk, DRK und DLRG seien hinzugezogen worden. Aktuell suchten die Einsatzkräfte immer noch mit Hochdruck nach der Ursache des Brandgeruchs. „Wir stellen quasi das ganze Gebäude einmal auf den Kopf“, erklärte Herbers.

Keine Verletzten bei Brand in Seniorenheim in Lingen

Verletzte gebe es nicht. „Wir haben angefangen, das Gebäude teilweise zu evakuieren“, sagte der Feuerwehrsprecher allerdings. Einige Bewohner würden aktuell im nahegelegenen Bonifatius-Hospital untergebracht, andere könnten in bereits gesicherten Bereichen des Seniorenheims bleiben.

Weitere Informationen folgen.