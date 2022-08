Ein Feuer ist im Keller des Christophorus-Werks in Lingen ausgebrochen. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Brand in einem Kellerraum Feuerwehreinsatz in Lingen: Brand im Christophorus-Werk Von Mirco Moormann | 31.08.2022, 09:03 Uhr

In einem Gebäude des Christophorus-Werks in Lingen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt. Der Feuerwehreinsatz dauert noch an.