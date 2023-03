Feuerwehr an der Kaiserstraße in Lingen: Die Einsatzkräfte mussten in einer Gefängniszelle einen Brand löschen. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Insasse in ärztlicher Behandlung Zellenbrand in der JVA Lingen an der Kaiserstraße und | 03.03.2023, 12:52 Uhr | Update vor 31 Min. Von Wilfried Roggendorf Thomas Pertz | 03.03.2023, 12:52 Uhr | Update vor 31 Min.

Feuerwehrautos vor dem Gefängnis, Einsatz in der Zelle: In der JVA an der Kaiserstraße in Lingen hat es am Freitagmittag gebrannt.