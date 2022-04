Zwei brennende Mülltonnen hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr in Lingen gelöscht. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Carsten Rehder Ursache unklar Feuerwehr muss brennende Mülltonnen in Lingen löschen Von Christian Belling | 18.04.2022, 10:37 Uhr

In der Kettelerstraße in Lingen haben am frühen Morgen des Ostersonntags zwei Mülltonnen gebrannt. Wie es zum Feuer kam ist noch unklar.