Feuerwehr rückt mit Drehleiter an In Container übernachtet: Mann muss aus Müllwagen befreit werden Von Hermann Bojer | 08.03.2023, 10:01 Uhr

Ein Mann, der in Lingen in einem Container übernachtet hat, musste am Mittwoch von der Feuerwehr aus einem Müllfahrzeug gerettet werden. Er verdankt es der aufmerksamen Besatzung des Wagens, dass er das Innere unbeschadet verlassen konnte.