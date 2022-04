Vergangene Woche trafen sich Vertreter aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung zur offiziellen Schlüsselübergabe am Feuerwehrgerätehaus in Baccum - nun darf die Öffentlichkeit schauen und feiern. FOTO: Stadt Lingen Tag der offenen Tür und Zeltfete Feuerwehr in Baccum präsentiert ihr neues Zuhause und feiert Von Mike Röser | 28.04.2022, 06:58 Uhr

Seit einigen Wochen haben die Brandbekämpfer in Lingen-Baccum ein neues Zuhause: das Feuerwehrgerätehaus an der Antoniusstraße. Am Freitag wird das nun gefeiert - und am Sonntag beim Tag der offenen Tür präsentiert.