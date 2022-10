Auf dem Gelände der Firma Kampmann hat im hinteren Teil einer Halle die Brandmeldeanlage ausgelöst. Foto: Hermann Bojer up-down up-down 16 Einsatzkräfte vor Ort Feueralarm im Industriegebiet Nord in Lingen ausgelöst Von Hermann Bojer und Kristina Roispich | 23.10.2022, 12:41 Uhr

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen im Industriegebiet Nord an der Friederich Ebertstraße in Lingen gekommen.