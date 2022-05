Wie sehen Sie das geplante Bernd-Rosemeyer-Museum in Lingen, Herr Klein? Felix Klein ist seit 2018 Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. FOTO: Julia Mausch Antisemitismusbeauftragter Klein im Interview "Rosemeyer-Museum in Lingen sollte stille Helden in den Blick nehmen" Von Carsten van Bevern | 24.11.2020, 07:17 Uhr

Was hält der "Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus“ vom in Lingen geplanten Bernd-Rosemeyer-Museum? Zu dieser und weiteren Fragen äußerte sich Felix Klein bei seinem Besuch in Lingen in einem Gespräch mit unserer Redaktion.