Die höherklassigen Mannschaften setzten sich in allen Viertelfinalspielen durch. SV Olympia Laxten (Bezirksliga) hatte dabei große Mühe, den SC Baccum (Kreisliga) in einem hochklassigen Spiel mit 4:3 zu schlagen.

Der TuS Lingen (Bezirksliga) bezwang den SV Eintracht Schepsdorf (1. Kreisklasse) zwar deutlich mit 6:3. Doch die Eintracht hielt lange gut mit. Erst in den letzten 20 Minuten setzte sich der zwei Klassen höher spielende TuS Lingen endgültig durch.

Deutlicher fielen die Ergebnisse in den beiden anderen Viertelfinalpartien aus. Der ASV Altenlingen (Bezirksliga) siegte gegen SuS Darme (1. Kreisklasse) mit 3:0. Trotzdem zeigten die Darmer eine ansprechende Leistung.

Der SV Holthausen-Biene (Landesliga) fegte den SV Adler Messingen (1. Kreisklasse) mit 11:0 vom Platz. Trotzdem braucht sich die Adlertruppe nicht zu schämen. Bis zur Schlussminute der Begegnung waren die Spieler von Trainer Peter Coordes heiß auf den Ehrentreffer.

Am Freitag, 19. Juli, legt die FSL einen Ruhetag ein, bevor das Turnier in Baccum mit den Halbfinalspielen am Samstag, 20. Juli, weitergeht. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: SV Olympia Laxten – ASV Altenlingen (16 Uhr) und TuS Lingen – SV Holthausen-Biene (18 Uhr).

Am Sonntag, 21. Juli, finden dann die Endspiele statt. Die Sieger der Halbfinalspiele bestreiten um 16 Uhr das Endspiel um den Stadtmeistertitel. Zuvor treffen die Verlierer der Halbfinalpartien um 14 Uhr im kleinen Finale zum Kampf um den dritten Platz aufeinander. Die Siegerehrung nimmt im Anschluss an das Endspiel der Erste Stadtrat Ralf Büring vor. Weitere Infos unter www.fsl-2013.de .