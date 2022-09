Der Umbau des Famila-Marktes an der Rheiner Straße ist beinahe abgeschlossen. Foto: Julia Mausch up-down up-down Abschluss des Umbaus Famila-Markt an Rheiner Straße in Lingen schließt für zwei Tage Von Jonas E. Koch | 01.09.2022, 07:16 Uhr

Der Famila-Markt an der Rheiner Straße in Lingen wird am 6. und 7. September für zwei Tage schließen: Nach der Modernisierung wird Ware umgeräumt.