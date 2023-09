Veranstalter der zweiten „Fairen Meile“ ist die Fair-Trade-Steuerungsgruppe Lingen. Nach der Premiere 2022 hat diese für Sonntag, 1. Oktober, von 13 bis 18 Uhr wieder ein großes Angebot und Programm rund um die Stichworte „fair“, „ökologisch“ und „regional“ organisiert.

Weltläden, Fachgeschäfte und Erzeuger bieten Produkte an

Neben den Weltläden der Region bieten auch Fachgeschäfte und Erzeuger Produkte an, die unter fairen Bedingungen hergestellt und gehandelt werden, ökologischen Standards entsprechen und bestenfalls noch aus der Region kommen. Auch Vereine, Verbände sowie Institutionen stellen ihre Arbeit vor und sorgen für ein buntes Programm.

Für die Besucher des Marktes gibt es bei den 23 Ausstellern viel zu entdecken, zu lernen und zu probieren. Angeboten werden beispielsweise:

Sportbälle,

Bekleidung,

Schmuck,

Taschen,

Rucksäcke,

Schuhe,

Schreibwaren,

Kosmetika,

Geschenkartikel und vieles mehr angeboten.

An vielen Ständen wird es Produkte zum Kosten geben und im Alten Rathaus organisiert der Weltladen Lingen einen Kaffee- und Kuchenverkauf. Die Kunstschule Lingen beteiligt sich ebenfalls wieder mit einer kostenlosen Upcycling-Aktion und lädt dazu alle Kinder zwischen 14 und 17 Uhr in die Räume der Kunstschule am Universitätsplatz ein.