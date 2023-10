Eine Idee und der Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen: Das sind wohl die zwei Grundvoraussetzungen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und vielleicht ein bisschen Risikobereitschaft. Aber wie geht es dann weiter?

Im Emsland gibt es mehrere Beratungsangebote für Unternehmensgründer. Am Mittwoch findet ein Sprechtag für Interessierte in Lingen statt. Wer da jedoch keine Zeit findet, kann auf zahlreiche andere Möglichkeiten ausweichen. Dafür hat sich die Existenzgründungsinitiative Emsland (Exel) gegründet., Sie bietet ein Netzwerk aus Beratungseinrichtungen, das hier vorgestellt werden soll.

Die Existenzgründungsinitiative Emsland (Exel) ist ein Netzwerk aus Einrichtungen, bei denen Unternehmensgründer Beratungsangebote bekommen können. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Industrie- und Handelskammer

Teil des Netzwerkes ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Als zentraler Anlaufpunkt für Existenzgründer aus Industrie, Handel, Verkehr, Gastronomie und Dienstleitung bieten sie Informationspakete, Einzelberatungen, Seminare, Sprechtage und vieles weitere an.

Einer dieser Sprechtage wird am Mittwoch, den 11. Oktober von 14 bis 17 Uhr im IHK-Regionalbüro in der Kaiserstraße 10b in Lingen stattfinden. Interessierte können in einem persönlichen Gespräch kostenlose Beratung zu ihrer Geschäftsidee, ihrem Business-Plan, der passenden Rechtsform, öffentlichen Finanzierungshilfen und sozialer Absicherung erhalten. Eine vorherige telefonische Terminabsprache bei Enno Kähler unter der Telefonnummer 0541 353-316 oder der E-Mail kaehler@osnabrueck.ihk.de ist notwendig.

Städtische Angebote und Landkreis Emsland

Die Fachdienste Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen und der Stadt Meppen sind ebenfalls Ansprechpartner bei allen Fragen zur Existenzgründung. Mit ihrem umfangreichen Netzwerken können sie Kontakte zu potenziellen Partnern herstellen sowie zu Behörden und Ämtern. Auch bei der Vermittlung von Gewerbeflächen und -räumen, Antragsverfahren und Fördermöglichkeiten können sie behilflich sein.

Für die Stadt Lingen ist Lara Bemboom unter der Telefonnummer 0591 9144-808 zuständig, für die Stadt Meppen Alexander Kassner unter 05931 153-226.

Auch der Landkreis Emsland bietet Unterstützung für Menschen, die zunächst nur eine Idee haben, aber auch für Menschen, die bereits ein Konzept haben, aber noch auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten sind. Gleichzeitig koordinieren sie die Aktivitäten von Exel, um die Leistungen und Projekte der Initiative bestmöglich aufeinander abzustimmen.

Heidi Ricke und Mechthild Gerling sind unter der Telefonnummer 05931 4939 602 zu erreichen.

Hochschule Osnabrück und Volkshochschule Lingen

Am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück sowie in der Volkshochschule Lingen können Unternehmensgründer Unterstützung in Form von Coachings bekommen, die der eigenen Reflexion der Geschäftsidee dienen. Auch für konkrete Hilfen wie der Gestaltung des Konzepts sind sie Ansprechpartner.

Für die Hochschule Osnabrück ist Prof. Dr. Benjamin Jung unter der Telefonnummer 0591 80098-439 erreichbar und für die Volkshochschule Lingen Ulrike Bollmann unter 0591 96620949.

Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit der Städte Lingen, Meppen, Sögel und Papenburg bietet Orientierungsberatungen an und finanzieren die Teilnahme an Existenzgründungsseminaren. Für die Startphase der Selbstständigkeit sichern sie mit einem Gründungszuschuss den Lebensunterhalt der Unternehmer und unterstützen durch Einstellungszuschüsse die Einstellung neuer Mitarbeiter und damit das Wachstum des Neuunternehmens.

Ansprechpartner findet man auf der Homepage der jeweils zuständigen Bundesagentur für Arbeit Lingen, Meppen, Sögel oder Papenburg.

it.emsland

Das Unternehmen befindet sich im IT-Zentrum Lingen. Von dort aus fördert es kleine und mittlere Unternehmen, indem es über Digitalisierungsmöglichkeiten informiert. Unternehmen erhalten in individuellen Gesprächen Informationen zu Cloud-Computing, IT-Sicherheit und -Recht sowie digitaler Kommunikation.

Ansprechpartner ist Michael Schnaider, unter der Telefonnummer 0591 8076- 981.

Sparkasse und Volksbank Emsland

Auch bei der Sparkasse Emsland und den Volks- und Raiffeisenbanken im Emsland finden Unternehmer Unterstützung sowohl zur Planung und Organisation, in erster Linie aber zu Finanzierungsmöglichkeiten sowie Finanzstrategien.

Ansprechpartner der Sparkasse Emsland erreicht man unter der Telefonnummer 059 31151-1, Ansprechpartner der Volks- und Raiffeisenbanken Emsland unter der Nummer der zuständigen Filiale im Wohnort.