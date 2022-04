Die Heilpädagogik beginnt dort, wo die Sozialpädagogik an Grenzen stößt, wenn die Ausgangssituation für Erziehung und Entwicklung schwieriger ist als gewöhnlich. Viele Kinder wachsen heute mit vielschichtigen Problemlagen und Förderbedarfen auf, auf die die sozialpädagogische Ausbildung allein nicht umfassend vorbereiten kann. So sind viele Erzieher im Alltag unsicher, wenn sie Schwierigkeiten zwar beobachten, aber nicht weiter kommen. Mithilfe der Heilpädagogik ist es möglich, die Situation der Kinder ganzheitlich und individuell zu diagnostizieren und daraus eine Begleitung abzuleiten. Heilpädagogen sind sicherer in der Einschätzung, können im erweiterten disziplinären Feld besser agieren und die Eltern unterstützen.

An wen richtet sich der Kurs, wie lange dauert er?

Es geht um die Vermittlung von erweitertem Fachwissen, vor allem von Handlungskompetenz. Zu uns kommen ausgebildete Sozialpädagogen und Heilerziehungspfleger oder Beschäftigte in heilpädagogischen Arbeitsfeldern, zum Beispiel Ergotherapeuten. Sie qualifizieren sich für Aufgaben im gesamten Bereich der Behindertenhilfe, von der Frühförderung über Tagesbildungsstätten und Werkstätten bis hin zur Wohnassistenz, vor allem aber für die Arbeit in integrativ-inklusiven Krippen und Kindertagesstätten sowie Grundschulen. Hier bieten sich vor dem Hintergrund des Inklusionsauftrags für Heilpädagogen neue Aufgaben. Wenn jeder, ob mit oder ohne Handicap, als gleichberechtigter Teil am gesellschaftlichen Leben teilhaben soll, braucht jede Schule ein multiprofessionelles Team, zu dem unbedingt Heilpädagogen gehören sollten. Der Kurs dauert an der Fachschule, die dieses Angebot im Emsland fast exklusiv anbietet, gut zweieinhalb Jahre.

Wie ist der Kurs inhaltlich aufgebaut?

Die Praxis ist der Kern der Ausbildung. Eine erste praktische Phase wird als Einzelbegleitung mit einem Kind/Klienten durchgeführt und wöchentlich videogestützt reflektiert. Der theoretische Unterricht ist flankierend darauf fokussiert, wobei zunächst die drei Schwerpunkte Diagnostik, die heilpädagogische Begleitung mit verschiedensten Förderkonzepten und die Beratung im Vordergrund stehen. Die zweite Praxisphase besteht aus einem Projekt zur sozial-emotionalen Förderung in Kleingruppen in Kooperation mit Grundschulen. Dabei erfahren vor allem Jungen und Mädchen Unterstützung, die den Übergang von der Kita in die Grundschule nicht so einfach schaffen. Hier sind es im Übrigen die Grundschulen selbst gewesen, die auf uns zugekommen sind, weil es zunehmend Probleme mit verhaltensauffälligen Kindern gibt. Probleme, die eine echte Chance anzeigen können.