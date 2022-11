An den Brögberner Teichen wird eine neue Überbrückung mit Mitteln der EU gefördert. Archivfoto: Richard Heskamp up-down up-down Aus Leader-Fördermittel EU-Gelder für Projekte in Brögbern, Gersten und Spelle Von Wilfried Roggendorf | 24.11.2022, 09:43 Uhr

Die Brögberner Teiche in Lingen, ein Rastplatz in Gersten sowie der Florian-Park in Spelle profitieren von Fördergeldern der Europäischen Union.