Philipp Hermelink ist eines der ersten Babys, die 2023 im Bonifatius-Hospital in Lingen zur Welt kamen. Foto: Bonifatius-Hospital Kein Neugeborenes an Neujahr Erstes Baby 2023 im „Boni" in Lingen lässt sich Zeit Von Gerd Schade | 04.01.2023, 18:25 Uhr

Anders als in anderen Krankenhäusern im Emsland haben die Neujahrsbabys in Lingen 2023 auf sich warten lassen. Genauer gesagt gab es im Bonifatius-Hospital diesmal keins. Erst am 2. Januar wurden dort die ersten Babys begrüßt.