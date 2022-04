Doch nicht nur um Architektur und Bauten ging es bei den Gesprächen der Enkel und Urenkel, die sich zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten, sondern auch um das Schicksal der Familie Lühn, das 1932 auf so tragische Weise endete. Nachdem Ehefrau Milly Lühn einem langen Krebsleiden erlegen war, starb ihr Mann damals nur zwei Tage später an einem Herzinfarkt. Vier Waisenkinder erlebten die gemeinsame Beerdigung ihrer Eltern auf dem Alten Friedhof in Lingen.

Vieles wussten die Enkelinnen und Enkel Hans Lühns Museumsleiter Andreas Eiynck aus dem Leben ihrer Großeltern zu berichten. Etwa die romantische Liebesgeschichte ihrer Eltern Hans und Milly, die sich schon als Jugendliche kennenlernten und seitdem unzertrennlich waren. Schwere Jahre im Ersten Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren mit Inflation und Wirtschaftskrise machten den Start des später so erfolgreichen Architekturbüros Lühn sehr schwierig. Immer wieder fiel auch der Name des legendären Barons von Landberg-Velen. Für ihn hatte Lühn bereits eine kleine Torffabrik im Weißen Venn im Münsterland errichtet, als er 1913 den Auftrag zum Bau des Torfwerkes Klasmann in Groß Hesepe erhielt. Es wurde Lühns größtes Bauprojekt vor dem Ersten Weltkrieg, an das derzeit auch eine Jubiläumsausstellung im Moormuseum erinnert.

Rückblicke wurden lebendig auf das Haus der Familie Lühn in der Lingener Parkstraße, in dem einige der Enkelkinder aufwuchsen. Auch Fotos und Dokumente hatten die Nachfahren mitgebracht, darunter eine von ihrem Großvater 1918 angefertigte Architekturzeichnung. Die mittlerweile alle verstorbenen Kinder Hans und Milly Lühns wurden nach dem Tod ihrer Eltern auf die Verwandtschaft verteilt. Der Sohn Gerd, verheiratet mit Lissy van Acken, übernahm von Verwandten die Bonbonfabrik „Naval“ in Münster. Josef Lühn wurde Mediziner und ließ sich nach seiner Promotion als Arzt in Nordhorn nieder. Die beiden Töchter kamen nach dem Tod der Eltern in das Internat des Ursulinengymnsiums in Haselünne. Itres Lühn heiratete später den Arzt Dr. Geller aus Emlichheim und kam als Mutter von vier Kindern schon 1958 durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Annette Lühn heiratete einen Studienrat Gerdemann. Sie wohnten zunächst im Elternhaus in der Parkstraße in Lingen und zogen später nach Coesfeld. Annette Lühn hatte die künstlerische Ader ihres Vaters geerbt. Ihr strohgedecktes Wohnhaus in Coesfeld entwarf sie selber und war leidenschaftliche Antiquitätensammlerin. Teile ihrer Sammlung befinden sich heute als Leihgaben in den Heimathäusern in Schepsdorf, Laxten und Brögbern und wurden bei einer kleinen Rundfahrt besichtigt.

Die Lingener Ausstellung über den Baumeister Hans Lühn entwickelt sich derweil zu einem echten Publikumsmagneten, nachdem jüngst auch die renommierte Architekturzeitschrift „Bauwelt“ über das Ereignis berichtet hat. Das Museum plant jetzt, die Laufzeit der Ausstellung bis Anfang Oktober zu verlängern. Dazu werden auch weitere Führungen und Stadtrundgänge zu den Bauten Hans Lühns angeboten.