Prognosemodelle weisen nach Angaben des Landkreises Emsland für die Grafschaft Bentheim und Osnabrück erhöhte Risiken aus. Auch im Emsland könne die Anzahl der Hantavirusfälle in diesem Jahr steigen, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

Übertragung durch Rötelmäuse

Eine Häufung von Hantavirus-Erkrankungen trete in der Regel dann auf, wenn im Vorjahr eine starke Fruchtbildung der Buchen stattgefunden hat. Diese sogenannte Buchenmast trat 2022 auf. Das ermögliche Rötelmäusen, über die Menschen zumeist mit dem Hantavirus in Kontakt kommen, ein gutes Nahrungsangebot über den Winter. So könne sich der Bestand der Tiere auch im Winterhalbjahr deutlich erhöhen.

Infektionen mit dem Hantavirus treten über den Kontakt mit Ausscheidungen von infizierten Tieren auf, zumeist wenn kontaminierter Staub aufgewirbelt und Erreger eingeatmet werden. Dabei können die Viren in der Umwelt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mehrere Wochen überdauern. Zur Ansteckung sei daher kein direkter Kontakt mit den Tieren notwendig.

Eine Infektion führe nach ungefähr zwei bis drei Wochen zu einer Erkrankung, wobei die Schwere von einer grippeähnlichen Symptomatik bis zu einer Nierenfunktionsstörung reichen könne.

Handlungsempfehlungen des Landkreises

Um Infektionen vorzubeugen, empfiehlt der Landkreis Emsland, einige Maßnahmen zu beachten. So solle bei Tätigkeiten mit hohem Übertragungsrisiko, wie dem Ausfegen oder Aufräumen von Lagerräumen wie Ställen, Schuppen oder Garagen, der Gartenarbeit oder dem Verarbeiten von gelagertem Holz, darauf geachtet werden, Staubaufwirbelung zu vermeiden. Darüber hinaus solle eine gute Durchlüftung der Räume sichergestellt werden. Auch Schutzmaßnahmen, wie Gummihandschuhe oder Wundabeckung, emfiehlt der Landkreis.

Falls doch Staub entstünde, solle eine engangliegende Atemschutzmaske getragen werden, empfohlen wird eine FFP3- oder alternativ eine FFP2-Maske. Wohnhäuser und Nebengebäude sollten darüber hinaus vor dem Eindringen von Nagetieren geschützt werden.