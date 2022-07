Schulden, die er durch Online-Poker aufgehäuft hat. Jörg ist spielsüchtig. Man sieht es ihm nicht an. „Das“, erklärt der Suchttherapeut Markus Teepker, „ist normal. Spielsüchtige kann man nicht von außen erkennen.“ Jörg ist einer seiner Klienten. Vor drei Monaten nahm er Kontakt zur Beratungsstelle der Diakonie auf. „Nachdem ich fünf Jahre intensiv gepokert habe, war ich finanziell und psychisch am Ende. Dann habe ich mich meiner Freundin und meiner Familie anvertraut. Gemeinsam haben wir diese Beratungsstelle herausgesucht.“

Bis dahin wussten weder seine Freundin noch seine Familie, dass Jörg Spieler ist. „Meiner Freundin habe ich immer erzählt, dass ich nicht um Geld spiele.“ Dabei ging es genau darum: um den Reiz des Gewinnens. „Am Anfang hat mir Pokern riesigen Spaß gemacht. Die letzten 18 Monate aber war da nur noch der Druck, die Schulden abtragen zu müssen. Deshalb habe ich immer weiter gespielt, in der Hoffnung auf den großen Gewinn.“

Angefangen hatte Jörg mit dem Spielen, als Poker salonfähig wurde. „Ich war immer schon ein risikobereiter Typ und habe gern gewettet. Mir ist klar, dass ich generell anfällig für solche Dinge bin. „Durch einen Arbeitsplatzwechsel und private Änderungen hatte Jörg plötzlich mehr Freizeit und weniger Freunde. Den Frust und die Langeweile kompensierte er mit Online-Poker. Teepker weiß: „Der Einstieg wird den Spielern durch die Online-Portale leicht gemacht. Man bekommt Begrüßungsgeld, Zahlungsmöglichkeiten gibt es an die 200 Varianten. Beim Spielen wird unter anderem Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Botenstoff, der für Belohnungs- und Glücksgefühle sorgt. Eine ähnliche Wirkung entsteht beispielsweise beim Konsum von Kokain“.

Weiter erklärt er: „Online-Poker ist illegal. Häufig werden die Spieler über legale Seiten, auf denen um Spielgeld gepokert wird, geködert. Ein Klick weiter geht dann das Spiel um die Euros los.“ Die Server stehen meist in Staaten, in denen das Glücksspiel nicht verboten ist. Jörg hat sich mit dem Online-Poker eine regelrechte Parallelwelt aufgebaut. Selbst als sich seine private und berufliche Situation längst wieder zum Positiven hin gewandelt hatte, konnte er mit dem Spielen nicht aufhören. „Ich hatte da schon einige Kredite, die zurückbezahlt werden mussten.“ Von seiner Arbeit konnte er die Sucht gut abtrennen. Obschon er unter erheblichem Druck stand, hat seine Arbeit darunter nicht gelitten. Im Gegenteil, Jörg ist froh, dass er sich dort ablenken konnte. Dennoch: „Der Gedanke an die Schulden, daran, dass die Blase irgendwann platzen wird, dass ich meine Angehörigen belüge, das alles hat mich sehr belastet.“ Die Blase ist inzwischen geplatzt. Natürlich sei seine Freundin sehr perplex und enttäuscht gewesen. „Das war ja auch ein ganz großer Vertrauensmissbrauch, den ich ihr angetan habe.“ Aber Jörg hat Glück: Sowohl seine Familie als auch seine Freundin halten zu ihm. Sie unterstützen ihn. Nicht aber, indem sie finanzielle Löcher stopfen. „Das wäre auch falsch“, betont Teepker. Damit helfe man Süchtigen nicht, im Gegenteil, neuerlicher Geldzufluss führe allenfalls zur Verlängerung der Spielsucht. Wohl aber beispielsweise eine „fürsorgliche Kontrolle“, wie etwa der Einblick in das Konto des Betroffenen. Die Schuldenregulierung erfolgt nun mit dem Schuldnerberater der Einrichtung, was auch für deutliche Entlastung bei Jörg sorgt. Er ist jetzt „spielfrei“. Den schnellen Erfolg führt Teepker auf die günstigen sozialen Umstände zurück. „Bei anderen Spielern müssen wir diese Gegebenheiten oft erst schaffen, wie eben einen festen Arbeitsplatz oder ein gutes soziales Umfeld.“ Für Jörg gilt es jetzt, abstinent zu bleiben. Dabei soll ihm eine Therapie helfen. Teepker ist sicher, dass Jörg auf einem guten Weg ist. Als er ihn gefragt hat, ob er zu diesem Zeitungsinterview bereit wäre, hat Jörg sofort zugestimmt: „Ich hoffe, viele Gefährdete lesen meine Geschichte und fallen nicht auf die falschen Versprechen des Glücksspiels herein“.* Name geändert