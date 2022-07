...seine Rückkehr auf die Trainerbank: „Ich hatte einige Anfragen, die aber nicht interessant genug waren. Mir kommt es letztlich darauf an, ob eine Perspektive da ist. Und beim TuS Lingen gibt es eine Situation mit einem klaren Ziel, das interessant ist, aber auch nicht einfach.“

...seine erste Amtszeit in Lingen (2004 bis 2007): „Wir waren einmal nahe dran am Aufstieg in die Oberliga. Obwohl es damit nicht geklappt hat, haben wir damals gut gespielt. Wir hatten eine gute Basis. Von der Mannschaft, dem Umfeld und dem Team drum herum hat es einfach gepasst.“

...seine Mannschaft: „Ich muss mir zunächst einmal einen vernünftigen Eindruck verschaffen. Im letzten Jahr habe ich einige Spiele gesehen, zum Beispiel die beiden Spiele gegen Spelle. Überragend, was die Mannschaft im Hinspiel (TuS siegte 2:0, Anm. der Red.) draufhatte. Im Rückspiel (2:3-Niederlage) war es fast gegensätzlich. Es gibt richtig gute Fußballer in der Truppe.“

