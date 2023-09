Darum hat die „fiese Mutter“ Ramona Alawieh Erfolg auf TikTok

In diesem Artikel erfährst Du: Wie es dazu gekommen ist, dass Ramona mit TikTok angefangen hat.

Die Tür öffnet sich, und eine beeindruckende Frau mit schwarzer Mähne bittet uns herein. Ihr Selbstbewusstsein strahlt förmlich aus ihr heraus. Sie strahlt eine freundliche Aura aus, die jeden in ihrer Nähe anzieht. Ist das schon das Geheimnis ihres Erfolges auf TikTok? Wir haben nachgefragt.

Wie alles anfing an mit dem TikTok-Account „ramonacomedy“

Ramona Alawieh hat sich früher öfters mit ihren Kindern über das Thema TikTok gestritten. Diese waren wegen der Social-Media-App oft lange am Handy und konnten dieses kaum weglegen. Dadurch hat sich die 43-Jährige die App näher angeschaut.

Dabei hat sie ein Video gefunden, das sie extrem lustig fand. Sie dachte sich nichts dabei, stellte das Video nach und veröffentlichte dieses aus Spaß. Einige Stunden später schaute sie noch einmal auf das Video – und da hatte es schon 21.000 Aufrufe.

TikTok ist ein soziales Netzwerk, in dem anstatt Bilder, kurze, selbstgedrehte Videos hochgeladen werden. Dabei wird oft Musik hinterlegt, zu dieser häufig getanzt oder mitgesungen wird. Dort werden aber auch Videos zum Thema Comedy und Fashion hochgeladen.

Waren das nun viele Aufrufe für TikTok? Ramona konnte das nicht einschätzen und startete einen weiteren Testballon. Dieses zweite Video bekam rund 500.000 Aufrufe. Eine ihrer Töchter meinte dazu nur: „Mama, anscheinend bist du witzig.“

Blauer Haken bei TikTok nach einem Jahr

Kurz darauf stand Ramonas Entschluss fest: Sie wollte bei TikTok dabei sein. Ihre Videos liefen so gut, dass sie nach einem Jahr schon den blauen Haken erhielt, der die Authentizität eines Accounts bestätigt.

Erklären kann sie sich ihren Erfolg selber nicht. Ihre Videos dreht sie nach eigenen Ideen. Ramona vermutet, dass dies besonders gut ankommt. Schon öfters wurden ihre TikToks nachgemacht und so zu neuen Trends – und die Zahl ihrer Follower stieg.

Ramona Alawieh und ihr Kater Nacho

Ihre älteste Tochter (22 Jahre alt) war am Anfang nicht sehr begeistert von der TikTok-Idee. Die vielen heimlichen Videos (Pranks), mit denen Ramona sie ärgerte, gefielen ihr nicht. Deswegen spielt sie bei den TikToks auch nicht mehr mit.

„Ich bin manchmal eine ganz, ganz fiese Mutter und mache mich auch lustig über meine Kinder“, erzählt Ramona und lächelt dabei verschmitzt. Ihre 17-jährige Tochter hingegen findet die Videos cool und macht auch öfter mit. Begeistert sind auch ihre Söhne – und stolz auf ihre Mama.

Ramona möchte durch TikTok andere Menschen zum Lachen bringen. Ihr selbst hat die Social-Media-Plattform neues Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gegeben. Die Bekanntheit auf TikTok und das Geld, was sie dort verdient, sind für sie nebensächlich: Es kommt ihr auf ihr Publikum an.

Ramona Alawieh aus Lingen

Und das erkennt sie – selbst wenn sie in Paris oder ihrer Heimat Libanon Urlaub macht. Sie wird auf ihre TikToks angesprochen und um Fotos gebeten. In solchen Momenten merkt sie auch, dass nicht nur Kinder und Jugendliche ihrem Account folgen: Auch viele ältere Frauen sprechen sie an.

Wie viel verdient man mit einem TikTok?

„Man verdient mit TikTok Geld. Ja, das stimmt“, sagt Ramona. Doch davon leben oder ihren Job kündigen könne sie deshalb nicht. „Jeder denkt, man würde mit hohen Aufrufzahlen viel Geld machen, doch das stimmt nicht“, erklärt sie. Bei einer Aufrufzahl von einer Million Klicks bekomme sie nur einen Betrag von acht Euro.

Profitieren kann sie jedoch, wenn Unternehmen sie für Werbung gewinnen wollen. Dann gibt es von den Firmen eine Anweisung, wie das Produkt dargestellt werden soll. „Für die Werbung bekommt man dann einen bestimmten Geldbetrag oder gewisse Produkte“, erklärte die 43-Jährige.

Hacker stehlen Zugriff auf „ramonacomedy“

Momentan hat Ramona allerdings ein großes Problem bei TikTok. Ihr Hauptaccount „ramonacomedy“ wurde gehackt und sie hat den Zugriff verloren. Die Plattform TikTok gibt sich machtlos. Aus diesem Grund hat sie sich einen neuen Account erstellt, der jetzt auch schon an die 6000 Follower hat. Der Account nennt sich „ramonacomedy2“.