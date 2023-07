Samir Romdhane präsentiert stolz seine Erfindung, den Erste-Hilfe-Kasten „Lifecrate“ auf dem Lingener Marktplatz. Foto: Alicia Heskamp up-down up-down Samir Romdhane will Leben retten Er hat einen eigenen Erste-Hilfe-Kasten für Lingen erfunden Von Alicia Heskamp | 21.07.2023, 12:06 Uhr

Vier Jahre hat Samir Romdhane aus Lingen in seinem Keller an einem Erste-Hilfe-Kasten getüftelt. Mit allen Hürden und Herausforderungen. Dann stand der auf dem Marktplatz in Lingen. Der Erfinder war stolz auf sein „Baby“, aber noch nicht zufrieden.