Energieforum Emsland in Lingen: Vollgas Richtung Wasserstoff Von Tobias Böckermann | 15.09.2022, 16:56 Uhr

Selten dürfte das Energieforum Emsland so aktuell gewesen sein wie in diesem Jahr. Denn beim Treffen von 300 Experten in Lingen ging es um den Weg zur CO2-neutralen Energiewirtschaft. Der weitgehende Verzicht auf Öl, Erdgas und Kohle scheint gerade angesichts der aktuellen Weltlage notwendiger und dringender denn je.