Ein Oberleitungsschaden bei Haren hat am Dienstag zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Emslandstrecke Rheine - Emden geführt. Auch an den darauffolgenden zwei Tagen kam es dadurch auf der Strecke zu Verspätungen, da die Strecke noch länger nur eingleisig befahrbar war.

Emslandstrecke seit Mittwoch wieder zweigleisig befahrbar

Inzwischen ist die Oberleitung laut einer Sprecherin der Westfalenbahn aber repariert und die Strecke ist seit Mittwochabend auch wieder zweigleisig befahrbar. Trotzdem waren auch am Donnerstag viele Züge im Nahverkehr wieder verspätet unterwegs.

Und auch am Freitagmorgen sind viele Regionalzüge der Westfalenbahn wieder verspätet. Nun aber aus anderen Gründen, wie die Sprecherin der Westfalenbahn auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte: „Am Freitagmorgen führten auf der Linie RE 15 Verzögerungen im Betriebsablauf und eine Türstörung zu Folgeverspätungen im Zugverkehr.“

Auch am Freitag noch bis zu 21 Minuten Verspätung

So waren laut der auf der Homepage des Unternehmens veröffentlichten Verkehrsmeldungen am Freitagmorgen gegen 11 Uhr gleich mehrere Regionalzüge der Westfalenbahn mit Verspätungen zwischen 8 und 21 Minuten unterwegs.“

Und laut der ebenfalls auf der Homepage veröffentlichten Übersicht über Baustellen im Netzbereich der Westfalenbahn ist bereits Ende der kommenden Woche mit weiteren Zugausfällen, geänderten Fahrzeiten und der Einrichtung von Schienenersatzverkehrsangeboten zu rechnen.

Weitere Reparaturarbeiten bereits Ende Oktober

Demnach plant die DB Netz AG im Zeitraum vom 21. bis 24. Oktober auf dem Streckenabschnitt Geeste - Emden Arbeiten an der Oberleitung, sodass sich die Fahrplanzeiten um bis zu 20 Minuten verschieben. Zwischen Papenburg und Emden könne es auch zu Teilausfällen kommen.

Weitere Zugausfälle und Verspätungen erwartet

Zwischen Lingen und Meppen sind zudem vom 24. bis zum 29. Oktober Arbeiten an der Oberleitung geplant. Dafür wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Richtung Meppen fahren die Züge bis zu 25 Minuten später an, Züge in Richtung Lingen fahren hingegen bis zu 20 Minuten früher ab als regulär.