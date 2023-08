Unsere Tipps vom 25. bis 27. August Mehr als „nur“ Peter Fox: Das ist am Wochenende im Emsland los Von Pia Alberts | 22.08.2023, 18:36 Uhr Sei es das Open-Air mit Peter Fox, Kirmes oder Seifenkistenrennen - am kommenden Wochenende ist für jeden etwas dabei. Foto: Christoph Reichwein/dpa, Judith Bootsmann, Jörn Martens up-down up-down

Im Emsland gibt es am Wochenende vom 25. bis zum 27. August 2023 viel zu erleben. Das ausverkaufte Open-Air mit Peter Fox sorgt für tolle Musik in der Lingener Luft, Kirmes-Vergnügen gibts in zwei Orten und auch ein Seifenkistenrennen lockt Besucher an. Wir haben Tipps für Euch.