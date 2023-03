Senioren werden oft Opfer Polizei im Emsland warnt vor Betrugsmaschen - und gibt Tipps Von Thomas Pertz | 03.03.2023, 13:36 Uhr

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim warnt vor dem Hintergrund gehäuft auftretender Betrugsfälle nicht nur vor falschen Polizisten oder angeblichen Verwandten, die in Not sind.