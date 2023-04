Am 1. Mai eröffnen die Eisenbahnfreunde Hasetal die Saison. Archivfoto: Eisenbahnfreunde Hasetal Haselünne up-down up-down Ausflüge am „Tag der Arbeit“ Wohin am 1. Mai? Fünf Tipps fürs Emsland Von Wilfried Roggendorf | 24.04.2023, 14:49 Uhr

Am 1. Mai ruft der DGB zu Kundgebungen in Lingen und Papenburg auf. Daneben gibt es im Emsland aber noch weitere Veranstaltungen, die am Maifeiertag angeboten werden, beispielsweise von den Eisenbahnfreunden Hasetal und dem Naturschutzbund.