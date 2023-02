Zwemm-ABC statt Seepferdchen? Viele Kinder im Emsland bekommen derzeit keinen Platz in einem Schwimmkurs. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Schwimm-ABC statt Seepferdchen Keine Schwimmkurse im Emsland: So funktioniert es in den Niederlanden Von Philip Jesse | 04.02.2023, 15:36 Uhr

Schwimmkursplätze für Kinder sind im Emsland Mangelware. Viele Eltern suchen nach Alternativen. Ist der Blick in die Niederlande so eine? Die Anforderungen an die Kinder sind dort jedoch nicht zu unterschätzen - ebenso wie die Kosten.